О новых схемах обмана ТАСС рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, одна из распространённых уловок — рассылка электронных писем с рекламой несуществующих праздничных распродаж. Получателям предлагают заказать товары по привлекательным ценам, однако для подтверждения покупки требуют внести полную предоплату. Кроме того, покупатели должны предоставить личную информацию: контактные данные, адрес доставки и сведения о человеке, которому предназначен подарок.

После получения денег и персональных сведений мошенники прекращают общение с клиентами. Вскоре фальшивый интернет-магазин становится недоступен, а вернуть средства покупателям уже не удаётся.

Другой вариант обмана ориентирован на женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. Им рассылают предложения получить специальные купоны для покупок в популярных торговых сетях и на маркетплейсах. В качестве приманки обещают скидки от 25% до 50% на всю сумму чека. Якобы воспользоваться предложением можно за три дня до праздника и в течение трёх дней после него.

Чтобы активировать бонус, пользователей просят нажать на кнопку «Применить купон». Но вместо получения скидки человек попадает на поддельную страницу, созданную для сбора конфиденциальной информации. Введённые там персональные и банковские данные могут быть использованы преступниками для дальнейших мошеннических действий.

Евгений Машаров советует не торопиться с покупками по подозрительно выгодным предложениям. Перед оформлением заказа необходимо убедиться в подлинности сайта, проверить репутацию продавца и ознакомиться с отзывами других покупателей.

Особенно настороженно следует относиться к магазинам, которые обещают чрезмерно большие скидки, но при этом настаивают на стопроцентной предоплате. В подобных случаях привлекательная цена может оказаться лишь способом завладеть деньгами и личной информацией покупателей.