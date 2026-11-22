Помощник руководителя регионального управления СК Екатерина Щенева объяснила, какие психологические приёмы используют злоумышленники для привлечения подростков в социальных сетях. Она подчеркнула, что попытки родителей контролировать общение ребёнка нередко воспринимаются им негативно, поэтому важно вовремя замечать тревожные признаки.

Также участникам встречи рассказали о профилактическом проекте Следственного комитета «Выход 31» и разъяснили положения статьи 31 УК РФ, которая предусматривает возможность добровольного отказа от совершения преступления.

По словам Екатерины Щеневой, главная цель подобных мероприятий — помочь родителям своевременно распознать угрозу и не допустить вовлечения детей в противоправную деятельность.