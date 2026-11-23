Во вторник, 24 ноября, сохранится относительно тёплая погода. Днём термометры покажут от 0 до +5 °C, ночью — от −2 до +3 °C. Осадки в виде дождя и мокрого снега могут сопровождаться сильными порывами ветра до 14 м/с.

В среду, 25 ноября, станет заметно прохладнее. Температура в течение суток будет колебаться от −4 до +3 °C. В отдельных районах возможны небольшие снегопады и мокрый снег.

С 26 по 29 ноября в Новосибирске ожидается уже зимний характер погоды. По прогнозам, регион накроют снегопады, а дневная температура будет находиться в пределах от −5 до +2 °C. Ночью столбики термометров покажут от −7 до +2 °C.

Под конец месяца холода могут усилиться. Согласно отдельным прогнозам, температура воздуха опустится до −11 °C. В ночь на воскресенье ожидается мороз до −7 °C.

