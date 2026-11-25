В Железнодорожном районе Новосибирска ищут Александра Дизера, который перестал выходить на связь 23 ноября. О пропаже 55-летнего мужчины сообщили добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт».

Александр Александрович Дизер родился в 1971 году. Его рост — около 165 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины короткие тёмно-русые волосы и голубые глаза. Информация об одежде, в которой он находился в день исчезновения, отсутствует.

Если вы видели Александра или располагаете сведениями, которые помогут установить его местонахождение, позвоните на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54-52 либо сообщите информацию по телефону 112.