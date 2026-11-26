В Новосибирской области разработали спортивное оборудование, которое позволит людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата заниматься лыжным спортом. Новинка представляет собой специальные сани с сиденьем, предназначенные для тех, кто передвигается на кресле-коляске.

Проект реализовали специалисты завода реабилитационного оборудования «СоюзТех» совместно с региональным Центром адаптивной физической культуры и спорта. К разработке также привлекли местных тренеров и спортсменов, которые помогли учесть особенности использования оборудования во время занятий.

Новое приспособление получило название «бобы». Оно дает возможность людям с ограниченной мобильностью участвовать в зимних спортивных активностях и кататься на лыжах, несмотря на сложности с самостоятельным передвижением.

Генеральный директор «СоюзТеха» Илья Гнатуша отметил, что предприятие планирует продолжить выпуск специализированной продукции. В частности, разработчики намерены создавать новые средства реабилитации и спортивное оборудование для людей с инвалидностью, в том числе участников специальной военной операции.

Также в компании рассчитывают, что новинка вызовет интерес не только в Новосибирской области, но и в других российских регионах.

Фото: предоставлено Ильей Гнатушей