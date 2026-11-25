В преддверии новогодних праздников в Новосибирске подготовили несколько постановок знаменитой сказки «Щелкунчик». Зрителям предлагают классический балет, театральные спектакли и ледовые шоу. Стоимость билетов существенно различается: самые доступные места можно приобрести за 850 рублей, а посещение балета в НОВАТе обойдётся в 20 тысяч рублей. Сиб.фм сравнил цены на новогодние представления.

История о девочке Маше, оживших игрушках и противостоянии с Мышиным королём уже давно стала частью рождественских традиций. Особую популярность сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана принес балет Петра Чайковского, премьера которого состоялась в 1892 году. Сегодня «Щелкунчик» остаётся одним из самых востребованных представлений декабря.

В новосибирском сезоне зрителям доступны разные форматы постановок. При этом билеты на некоторые спектакли уже активно раскупают.

Самый дорогой «Щелкунчик» покажут в НОВАТе

31 декабря в Новосибирском театре оперы и балета состоится показ классического балета «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича (6+). Версия на музыку Петра Чайковского появилась в репертуаре театра в 2023 году.

Стоимость билетов составляет от 5 до 20 тысяч рублей. Это наиболее дорогой вариант среди представлений, включённых в обзор. Несмотря на высокую цену, места на спектакль продолжают раскупать.

Театральные постановки — от 850 рублей

Более бюджетные варианты предлагают другие театры Новосибирска.

30 декабря в Новосибирском музыкальном театре представят спектакль «Щелкунчик. Тайна старого мастера» (6+). Знакомый сюжет зрителям расскажут с помощью музыки и хореографии. Цены на билеты начинаются от 850 рублей и достигают 2,5 тысячи рублей. В продаже осталось менее десяти мест.

В этот же день в драматическом театре «На левом берегу» покажут детский спектакль «Щелкунчик» (6+). В центре постановки — история Маши и деревянного защитника, которому предстоит сразиться с Мышиным королём. Билеты стоят от 1 до 1,2 тысячи рублей. На момент подготовки обзора оставалось несколько десятков свободных мест.

Ледовые шоу обойдутся до 4,5 тысячи рублей

Любителям фигурного катания предлагают несколько новогодних представлений по мотивам знаменитой сказки.

28 декабря на «Сибирь-Арене» состоится шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» (0+). В постановке примут участие фигуристы, воздушные гимнасты и акробаты. Стоимость билетов варьируется от 1,2 до 4,5 тысячи рублей.

Ещё одно ледовое представление запланировано на 2 января в Ледовом дворце «Сибирь». Зрителям покажут шоу «Щелкунчик» (0+), в котором фигурное катание объединят с проекциями, голограммами и лазерными эффектами. Билеты продают по цене от 1 до 3,4 тысячи рублей.

8 января на «Сибирь-Арене» представят «Настоящего Щелкунчика» (0+). В программе заявлены выступления фигуристов и воздушных акробатов, музыка Чайковского и авторские композиции. Посещение шоу обойдётся в 1,5–4 тысячи рублей.

Сколько стоят билеты на «Щелкунчика» в Новосибирске

Разница в стоимости зависит от площадки и формата представления. Самый доступный вариант — спектакль в Музыкальном театре, где билеты начинаются от 850 рублей. Наиболее дорогим остаётся классический балет в НОВАТе: стоимость мест достигает 20 тысяч рублей.

Ледовые шоу занимают промежуточную ценовую категорию — от 1 до 4,5 тысячи рублей. Таким образом, новосибирцы могут выбрать подходящий вариант в зависимости от бюджета и предпочтений: от традиционного балета до масштабного представления на льду.

Для тех, кто планирует посетить спектакли во время новогодних каникул, откладывать покупку билетов не стоит: на отдельные показы свободных мест уже осталось немного.