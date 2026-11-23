Калининский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело о незаконном получении почти миллиона рублей из регионального бюджета. Фигурантами стали супруги Наталия и Сергей Кашулины, связанные с компанией «Контрактная система Сибирь». Об итогах разбирательства сообщили в региональном управлении судебного департамента.

По материалам дела, в 2019–2020 годах супруги организовали фиктивное обучение 17 жителей предпенсионного возраста в рамках государственной программы содействия занятости, входившей в нацпроект «Демография».

При этом никаких занятий в действительности не проводилось. Несмотря на это, в Центр занятости населения предоставили документы, подтверждавшие якобы оказанные образовательные услуги. На основании договоров и актов выполненных работ компании перечислили из бюджета около миллиона рублей.

Суд признал Наталию Кашулину виновной и назначил ей три года лишения свободы условно. Испытательный срок составил три года. В отношении Сергея Кашулина уголовное наказание не назначили в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Кроме того, суд удовлетворил иск регионального министерства труда, потребовавшего возместить причинённый бюджету ущерб.

На данный момент судебное решение ещё не вступило в законную силу.

