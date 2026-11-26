Декабрь в Новосибирске, согласно предварительным прогнозам, может оказаться переменчивым. В начале месяца возможны относительно теплые дни, однако затем температура воздуха может опуститься до −20 градусов. Также синоптические сервисы прогнозируют снегопады и пасмурную погоду. Сравнили данные Яндекс.Погоды, Gismeteo и Mail.ru, чтобы выяснить, какой будет погода в первый месяц зимы.

Gismeteo прогнозирует теплое начало декабря

Наиболее мягкий прогноз представил сервис Gismeteo. Согласно его данным, с 30 ноября по 13 декабря в Новосибирске может установиться необычно теплая для этого времени года погода.

Днем температура воздуха ожидается на уровне −1…−2 градусов, а ночью — от −2 до −5. В этот период также возможны солнечные дни и небольшой снег.

Впрочем, такое потепление может оказаться временным, и во второй половине месяца погодная обстановка изменится.

Mail.ru предупреждает о морозах в первых числах месяца

Иной сценарий предлагает Погода Mail. По данным сервиса, декабрь начнется со снегопадов и постепенного похолодания.

Так, 1 декабря днем ожидается около −6 градусов, ночью — до −8. На следующий день температура может опуститься до −9 днем и −10 ночью. Уже 3 декабря столбики термометров могут показать −15 градусов днем и −19 ночью.

Наиболее холодными в начале месяца, согласно прогнозу, станут 4 и 5 декабря. В эти дни днем ожидается до −17 градусов, а ночью — до −19…−21.

После этого возможно небольшое потепление. 8 декабря прогнозируется около −2 градусов днем и −14 ночью, а 9 декабря — −5 и −8 градусов соответственно.

Прогноз на оставшуюся часть месяца сервис составил на основе статистических данных за последние 18 лет. Согласно расчетам, во второй декаде декабря дневная температура преимущественно составит −10…−14 градусов, ночная — −15…−18.

К концу месяца морозы могут усилиться до −20…−21 градуса. В последний день года ожидается около −13 градусов днем и −18 ночью.

Яндекс.Погода ожидает стабильные зимние температуры

Более привычную для сибирской зимы картину показывает Яндекс.Погода. Усредненные показатели за последние десять лет свидетельствуют о том, что в начале декабря днем будет около −8…−10 градусов, а ночью — −12…−16.

Первая неделя месяца, по данным сервиса, пройдет преимущественно под снегопадами и облаками.

Во второй декаде температура днем будет держаться в пределах −10…−12 градусов, ночью — опускаться до −15…−17. Ближе к середине месяца возможны прояснения и солнечные дни, однако заметного потепления не ожидается.

В третьей декаде декабря дневные показатели составят преимущественно −11…−12 градусов, ночные — до −16…−18. Снегопады будут сменяться облачной погодой и прояснениями.

В канун Нового года Яндекс.Погода прогнозирует около −12 градусов днем и до −18 ночью.

Таким образом, погодные сервисы пока расходятся в оценках температурного режима декабря. Однако все три прогноза указывают на снежную погоду и устойчивые отрицательные температуры. Новосибирцам стоит быть готовыми как к кратковременному потеплению, так и к морозам, которые могут усилиться ближе к концу месяца.