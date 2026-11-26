В Новосибирске готовятся провести очередной аукцион по продаже недостроенного торгового центра «Подсолнух», расположенного на улице Ватутина. Начальную стоимость объекта установили на уровне 504,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городской администрации.

Новые торги назначены на 18 января 2027 года. Предыдущие десять попыток продать здание не принесли результата: покупателей на проблемный долгострой пока не нашлось.

Объект находится в Ленинском районе. Это 13-этажное здание общей площадью около 34 тысяч квадратных метров, степень готовности которого составляет 74%. Его строительство началось еще в 2005 году, но впоследствии было заморожено. В 2019 году разрешение на возведение комплекса утратило силу, а компания-застройщик обанкротилась.

История передачи здания муниципалитету также оказалась непростой. В 2022 году Ленинский районный суд принял решение изъять объект у более чем 280 физических и юридических лиц, после чего его передали городу для последующей продажи. Изначально за долгострой просили 1,8 млрд рублей, однако из-за отсутствия покупателей стоимость постепенно уменьшали.

Одной из причин низкого интереса инвесторов остаются юридические ограничения. По данным ЕГРН, в отношении недвижимости действуют аресты и запреты на регистрационные действия. Новый владелец сможет зарегистрировать право собственности только после их отмены. Этими вопросами ему придется заниматься самостоятельно.

Есть сложности и с характеристиками самого здания. Параметры торгового центра не соответствуют актуальным градостроительным требованиям: площадь застройки превышает допустимые значения, а предусмотренного количества парковочных мест недостаточно. Для дальнейшей реконструкции потребуется урегулировать вопросы соответствия правилам землепользования и застройки. Кроме того, участок расположен в приаэродромной территории аэродрома Новосибирск (Гвардейский), что накладывает дополнительные ограничения.

Пока власти ищут покупателя, техническое состояние недостроя продолжает ухудшаться. По информации издания, неизвестные разбирают элементы конструкций, из-за чего отдельные участки первого этажа уже частично разрушены. На территории также неоднократно возникали пожары.

Жители соседних домов обращают внимание и на то, что внутрь заброшенного здания проникают подростки. По словам горожан, они сбрасывают осколки стекла на тротуар, создавая опасность для прохожих.