В предстоящие выходные в Новосибирске ожидается похолодание. По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье, 22 ноября, температура воздуха местами снизится до −9 градусов. При этом суббота и воскресенье пройдут без осадков.

В субботу ночью столбики термометров покажут около −5 градусов, утром потеплеет до −3. Днём температура приблизится к 0 градусов, однако к вечеру снова похолодает до −3. Ветер будет юго-восточным и западным, его скорость не превысит 3 м/с.

В воскресенье мороз усилится. Ночью и утром ожидается около −6 градусов, местами температура может опуститься до −9. Днём воздух прогреется до нуля, а вечером похолодает до −7 градусов.

Ветер прогнозируется слабый, восточного и юго-восточного направлений. Осадков в последний день недели также не ожидается.