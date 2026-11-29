В Новосибирске продолжается капитальное обновление школы № 47, расположенной на улице Мира в микрорайоне Расточка. Учебное заведение, построенное в 1949 году, впервые за всю свою историю проходит масштабную реконструкцию. На время ремонта почти 600 школьников перевели в здание школы № 91.

На обновление образовательного учреждения направили около 144 млн рублей. Из этой суммы более 12 млн рублей предусмотрено на закупку современного оборудования и оснащение кабинетов.

Проект предусматривает фактически комплексное преобразование здания. Строителям предстоит привести в порядок фасад и крышу, заменить окна и двери, обновить входные группы и лестницы. Кроме того, запланирована модернизация инженерных сетей, систем оповещения и пожарной сигнализации. Учебные помещения также адаптируют под современные образовательные требования.

Часть работ уже выполнена. Специалисты завершили замену системы отопления и демонтировали отдельные конструкции. Сейчас на объекте ремонтируют скатную кровлю, проводят электромонтаж, обустраивают новые полы, потолки и внутренние перегородки.

Изменения затронут не только основной корпус. Одновременно приводят в порядок школьные мастерские, построенные в 1963 году. Здесь предстоит обновить коммуникации, отремонтировать крышу и фасад, а также полностью привести в порядок внутренние помещения. На отдельный комплекс работ предусмотрено около 52 млн рублей в рамках программы комплексного развития территории.

По имеющейся информации, ремонт мастерских идёт с опережением установленного графика. Рассчитывается, что уже летом 2027 года помещения будут готовы к использованию.

Следующий этап — благоустройство территории вокруг школы. Сейчас решается вопрос о выделении средств на эти работы в следующем году.

Полностью завершить реконструкцию школы № 47 планируют к 1 сентября 2027 года. К началу нового учебного года ученики должны вернуться в обновлённое здание.