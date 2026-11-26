В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летней женщины, которую обвиняют в незаконном получении социальных выплат. По версии следствия, она использовала документы о рождении вымышленных детей и таким способом получила из бюджета свыше 400 тысяч рублей.

Как установили правоохранители, уроженка Алтайского края обращалась в новосибирские многофункциональные центры с поддельными свидетельствами о рождении. Документы содержали заведомо недостоверные сведения о детях, которых в действительности не существовало. На их основании женщине перечисляли социальные пособия. Полученными средствами она распоряжалась по своему усмотрению.

После завершения расследования материалы дела передали в Центральный районный суд Новосибирска. Обвиняемой предстоит ответить перед судом. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.