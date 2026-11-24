В Новосибирске транспортная полиция задержала двух молодых людей возле станции Клещиха. При досмотре у одного из них обнаружили 0,77 грамма наркотического вещества.

По данным полиции, 18-летний студент попросил 20-летнего знакомого купить запрещённую смесь через теневой интернет-магазин. После получения вещества они употребили его неподалёку от тайника.

В отношении студента возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков, а его знакомого подозревают в пособничестве. Оба также привлечены к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование.