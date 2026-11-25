Ровно 11 лет назад, 25 ноября 2015 года, коллекция Новосибирского зоопарка пополнилась необычным хищником — кошкой маргай, которую также называют длиннохвостой кошкой. Животное доставили из Парка кошек, расположенного во французском городе Неслес. До этого представители данного вида в зоопарке не жили.

Маргай относится к семейству кошачьих и встречается в тропических лесах Центральной и Южной Америки. По внешнему виду она напоминает оцелота, однако уступает ему в размерах. Отличительными чертами животного являются крупные глаза, пятнистая шерсть и длинный хвост.

Эти хищники преимущественно активны ночью. В светлое время суток они скрываются в густой растительности, а после наступления темноты отправляются на охоту. Их добычей становятся небольшие млекопитающие, птицы и ящерицы.

Особенно примечательны способности маргая к лазанию по деревьям. Благодаря подвижности задних лап животное может поворачивать стопы почти на 180 градусов и спускаться по стволу вниз головой. Длинный хвост при этом служит своеобразным балансиром, помогая удерживаться даже на тонких ветках.

Разведение этих кошек в неволе представляет определённые трудности: в искусственных условиях они размножаются довольно редко. Тем не менее специалистам Новосибирского зоопарка удалось добиться успеха. В 2020 году у содержавшейся там пары маргаев впервые появился детёныш.