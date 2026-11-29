В Новосибирской области 32 сельские семьи смогли улучшить жилищные условия благодаря государственной поддержке в 2026 году. На покупку готовых домов и строительство собственного жилья из бюджета выделили почти 51 млн рублей. Помощь получили жители семи районов региона. Об этом сообщили в областном министерстве сельского хозяйства.

В среднем каждая семья получила около 1,59 млн рублей. Предоставленные средства можно направить на приобретение недвижимости или возведение собственного дома.

За три последних года участниками программы стали 88 семей, проживающих в сельской местности. Объёмы финансирования за этот период существенно не менялись. В 2024 году на выплаты направили 52 млн рублей — деньги получили 28 семей из 12 районов. В 2025 году на поддержку выделили 51,5 млн рублей, число получателей осталось таким же.

Таким образом, за период с 2024 по 2026 год на решение жилищных вопросов сельских жителей региона направили в общей сложности 154,5 млн рублей.

Финансирование осуществляется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», действующей с 2020 года. Она предусматривает не только выплаты гражданам на строительство или покупку жилья, но и возведение либо приобретение домов муниципалитетами. Впоследствии такую недвижимость предоставляют жителям по договорам найма.

Отдельное направление программы реализуется в Маслянинском муниципальном округе. В 2024 году там приобрели арендное жильё для девяти семей, потратив 35,9 млн рублей. Годом позже финансирование увеличилось до 109,2 млн рублей, а количество семей, получивших жильё, достигло 19. За два года на эти цели направили 145,1 млн рублей.

Вместе с тем программа ранее привлекала внимание региональной Контрольно-счётной палаты. Во время проверки аудиторы выявили нарушения при формировании списков граждан, претендующих на господдержку, а также несоответствия в отчётности о строительстве домов за 2024–2025 годы.

Кроме того, Новосибирская область не получила федеральные средства на строительство арендного жилья в 2026 году. Причиной стало то, что один из домов в Ордынском районе не удалось завершить в установленные сроки.

На 2027 год министерство предварительно сформировало список из 12 сельских семей, которые могут рассчитывать на социальные выплаты. При этом существенного увеличения финансирования или числа получателей помощи в ведомстве пока не прогнозируют.