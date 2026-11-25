Житель села Кочки Кочковского района Новосибирской области погасил долг в 238 тысяч рублей после того, как судебные приставы арестовали его сельскохозяйственную технику. На полное погашение задолженности мужчине потребовалась всего неделя. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

38-летний сельчанин задолжал кредитной организации 238 тысяч рублей. Получив уведомление о необходимости выплаты через портал «Госуслуги», он не стал решать финансовый вопрос, а попытался избавиться от имущества, чтобы избежать взыскания.

Однако приставы выяснили, что должнику принадлежат трактор МТЗ-82 и прицеп. Информацию о технике специалисты получили из регистрационных органов. После этого судебный пристав-исполнитель приехал к мужчине и наложил арест на сельхозтехнику.

Оставшись без возможности пользоваться транспортом, сельчанин нашёл деньги и через неделю пришёл к приставу с подтверждением полной оплаты. Помимо основного долга он внёс и исполнительский сбор.

Поскольку средства поступили до оценки арестованного имущества, технику удалось сохранить за владельцем. Исполнительное производство завершили в связи с полным исполнением требований.