В Новосибирской области за 2026 год при техногенных пожарах погибли более 120 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших увеличилось на 20 %. Об ухудшении ситуации сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве также назвали основные причины возгораний. Почти каждый второй пожар (48 %) произошёл из-за неосторожного обращения с огнём, включая курение. На неисправность электрооборудования пришлось 29 % случаев, ещё 12 % возгораний были связаны с неправильной эксплуатацией печей.

В связи с началом отопительного сезона в регионе усилили профилактику пожаров в жилом секторе. К проверкам подключились сотрудники МЧС, представители областных и муниципальных органов власти, социальной защиты, а также добровольцы.

Особое внимание уделяют многодетным семьям, пожилым людям, одиноким гражданам и другим жителям, которым необходима дополнительная помощь. Ежедневно в таких обходах задействованы около 1,2 тысячи человек. Они проверяют состояние печного оборудования, напоминают о правилах безопасного использования электросетей и оценивают исправность пожарных извещателей.

Как пояснил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Алексей Брызгалов, ведомство занимается не только ликвидацией возгораний, но и предупреждением чрезвычайных ситуаций через регулярную работу с населением.

Эффективность профилактических мер подтверждает статистика пожарных извещателей. С 2017 года благодаря их своевременному срабатыванию удалось спасти 508 человек, среди которых 309 детей.