В Коченёвском районе ищут подрядчика для консервации недостроенной пристройки на 400 мест в школе № 7 в Чике. Начальная цена контракта — 3,16 млн рублей, заявки принимают до 30 ноября 2026 года.

Работы нужны, чтобы защитить здание от разрушения: подрядчику предстоит обустроить временную отмостку, установить водостоки, закрыть открытые участки гидроизоляцией и убрать строительный мусор. Также специалисты будут следить за осадкой металлических конструкций. Основные мероприятия планируют завершить до 18 декабря 2026 года, мониторинг продолжится до ноября 2027-го.