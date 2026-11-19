Роспотребнадзор разработал проект санитарных норм, которые установят дополнительные правила для предприятий, занимающихся промышленным производством готовых блюд. Изменения затронут условия размещения производств, температурный режим хранения продукции и контроль её безопасности.

В частности, изготовителям могут запретить открывать такие предприятия в жилых зданиях. При выпуске охлаждённой еды температура продукции должна будет составлять не более +6 градусов, а замороженной — не выше -18 градусов.

Также проект предусматривает внедрение системы оценки рисков, проверку каждой производственной партии и отбор контрольных образцов. Компании должны будут сообщать Роспотребнадзору о начале своей деятельности. Если срок годности готовой еды превышает 24 часа, его потребуется подтверждать результатами лабораторных исследований.

При этом новые нормы не планируют распространять на кулинарные, хлебопекарные и кондитерские отделы при магазинах, а также на организации общественного питания, включая службы доставки. Речь идёт о предприятиях, выпускающих упакованные блюда для продажи в розничных сетях.

Директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Александр Ронинсон в беседе с Infopro54 положительно оценил инициативу с точки зрения защиты здоровья потребителей. По его словам, дополнительные меры могут снизить риски распространения инфекций.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на практическую сторону нововведений: эффективность новых правил будет зависеть от качества проверок, а для производителей их выполнение потребует дополнительных финансовых расходов.

Необходимость усиления контроля подтверждает статистика Роспотребнадзора. В 2025 году санитарно-микробиологические требования не соблюдались в 64% из 900 исследованных образцов готовой продукции.