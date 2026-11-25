В Новосибирской области прививочная кампания против гриппа завершится на следующей неделе, однако вакцинироваться ещё можно. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Прививку уже сделали около 1,2 млн жителей — более 40% населения региона, включая примерно 337 тысяч детей. В медицинских организациях осталось менее 150 тысяч доз.При необходимости их могут перераспределить.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий призвал жителей привиться на фоне роста обращений из-за ОРВИ и напомнил о важности профилактики сезонных инфекций.