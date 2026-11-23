По данным ведомства, к началу июня страховые взносы на случай временной нетрудоспособности начали перечислять 512 жителей региона. При этом число зарегистрированных самозанятых в области превышало 380 тысяч. Всего для участия в эксперименте было подано свыше 1,2 тысячи заявлений.

Получить право на пособие можно после шести месяцев уплаты страховых взносов. Предусмотрена и возможность внести платеж сразу за весь год, однако даже в таком случае воспользоваться выплатами получится только спустя полгода.

Сумма больничного определяется продолжительностью участия в программе и страховым стажем. Если взносы перечислялись от шести месяцев до года, размер пособия рассчитывается с учётом 70% выбранной страховой суммы. После 12 месяцев непрерывных платежей выплата производится исходя из полной суммы.

Эксперимент по добровольному страхованию самозанятых действует с января 2026 года и рассчитан до конца 2028-го. Он позволяет получать компенсацию на период временной нетрудоспособности. При этом выплаты по беременности и родам в программу не включены.