В Новосибирской области продолжают приводить в порядок электросетевую инфраструктуру, которая ранее оставалась без ответственного владельца. За первые девять месяцев 2026 года компания «Россети Новосибирск» приняла на обслуживание 352 таких объекта. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В ближайшее время специалисты оценят состояние оборудования и определят, какие ремонтные и восстановительные мероприятия необходимы. Особое внимание уделят безопасности и подготовке сетей к повышенной нагрузке в зимний период.

По данным энергетиков, бесхозяйные линии и оборудование могут представлять опасность для населения, а также становиться причиной перебоев с электричеством. Некоторые из них длительное время эксплуатировались без должного технического контроля.

Одновременно в регионе меняется структура управления электросетевым хозяйством. С начала года «Россети Новосибирск» приобрели 115 трансформаторных подстанций и примерно 460 километров линий электропередачи. Ранее эта инфраструктура находилась в собственности организаций, для которых обслуживание электросетей не являлось основным направлением деятельности.

Объединение активов уже привело к сокращению числа территориальных сетевых организаций. Если в начале 2025 года в регионе работали 19 таких компаний, то по итогам третьего квартала 2026 года осталось шесть.

В настоящее время «Россети Новосибирск» управляют более чем 92% электросетевого имущества области.

С начала 2026 года на приобретение и консолидацию инфраструктуры компания выделила свыше 206 миллионов рублей. Часть средств направляют на обследование сетей, ремонт и обновление оборудования.

В компании считают, что переход объектов под единое управление позволит оперативнее устранять неисправности, улучшить техническое обслуживание и сократить вероятность аварийных отключений электроэнергии.