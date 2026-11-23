За первые десять месяцев 2026 года коррупционные преступления нанесли Новосибирской области ущерб на сумму 821 млн рублей. Это более чем в два раза выше прошлогоднего показателя за тот же период — тогда потери оценивались в 375 млн рублей. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на ответ региональной прокуратуры на официальный запрос.

С января по октябрь правоохранители зарегистрировали в регионе 362 преступления коррупционной направленности. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года было выявлено 359 таких правонарушений.

Наиболее распространёнными оказались мошенничество и присвоение имущества — на них пришлось 177 эпизодов. Ещё 140 случаев связаны со взяточничеством.

Одновременно вырос объём средств, которые обвиняемые добровольно вернули в счёт возмещения причинённого ущерба. За десять месяцев текущего года сумма составила 114 млн рублей. Годом ранее этот показатель находился на уровне 30 млн рублей.

В прокуратуре отметили, что коррупционные нарушения чаще выявляются в деятельности правоохранительных органов, уголовно-исполнительной системы, государственных и муниципальных структур. В числе проблемных направлений также названы строительство индивидуального жилья и оказание услуг от имени юридических лиц.

Среди осуждённых за подобные преступления преобладают руководители коммерческих компаний, государственных и муниципальных учреждений. Следующую по численности группу составляют представители правоохранительных органов и чиновники разных уровней.

Кроме того, увеличилось количество уголовных дел, дошедших до судебного рассмотрения. За январь–октябрь 2026 года в суды направили материалы по 379 коррупционным преступлениям.