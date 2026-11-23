В ходе проверки выяснилось, что МУП «Щербаковское ЖКХ» не выполнило необходимые мероприятия на одном из отрезков теплосети. Из-за этого трубопровод оставался неподготовленным к отопительному сезону. После вмешательства прокуроров нарушения устранили: участок отремонтировали и утеплили.

Надзорные мероприятия помогли решить и другие коммунальные проблемы. В частности, в районе восстановили ещё 285 метров теплосетей, находившихся в аварийном состоянии.

Помимо этого, после прокурорского реагирования удалось добиться выплаты задолженности за энергоресурсы. Её размер превышал 16 миллионов рублей.

О результатах работы сообщили в прокуратуре Новосибирской области.