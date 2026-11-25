В Новосибирской области подвели итоги работы консультационной линии, посвященной цифровой маркировке продукции. С 2 по 12 ноября жители региона обратились к специалистам Роспотребнадзора 168 раз. Из них 86 консультаций провели по телефону, еще 82 обращения поступили через приложение «Честный знак».

Среди пользователей мобильного сервиса наибольший интерес вызвали вопросы, связанные с продажей табачных и никотинсодержащих изделий, а также продукции без никотина и устройств для ее употребления. Помимо этого, жители сообщали о вопросах, касающихся молочных продуктов, соков и бакалеи.

Во время телефонных обращений специалисты разъясняли принципы работы системы «Честный знак», рассказывали, какие категории товаров обязательно должны иметь цифровую маркировку. Новосибирцы также интересовались установкой и использованием приложения, порядком проверок торговых точек и действиями в случае обнаружения продукции без необходимых обозначений.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за время работы горячей линии жалоб на нарушения, связанные с приобретением маркированных товаров, не зарегистрировано.