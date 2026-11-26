Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание Координационного совета по молодежной политике, где была представлена единая программа воспитания молодежи региона. Об итогах социологического исследования доложила заместитель губернатора Валентина Дудникова, а детали реализации проекта изложил руководитель департамента молодежной политики региона Василий Носков.

Андрей Травников призвал участников совета поддержать инициативу, подчеркнув ее масштабный межведомственный характер. Глава региона напомнил о своем августовском поручении разработать данный документ для координации действий всех вовлеченных структур. По его словам, программа призвана исключить дублирование функций и разобщенность, сформировать распределенную ответственность и обеспечить ориентацию на реальные запросы молодых людей, а не на формальную отчетность.

Реализация программы стартует в 2027 году. Ее стратегическая цель к 2030 году заключается в переходе от фрагментарных мероприятий к управлению непрерывным жизненным маршрутом человека. Планируется выстроить сквозную систему взаимодействия от детского сада до первого работодателя, закрепляющую ценности через практическую деятельность, а не через декларативные заявления.

Ожидаемый экономический эффект включает обеспечение кадровой безопасности и снижение миграционного оттока. Концепция народосбережения рассматривается как результат осознанного выбора гражданина, для которого Новосибирская область должна стать наиболее рациональным пространством для получения образования, создания семьи и профессиональной реализации.

Несмотря на развитую инфраструктуру, включающую 1657 школ, 989 детских садов, 187 молодежных площадок и более двух тысяч учреждений культуры, аудит выявил управленческий дефицит. Основными проблемами названы ведомственная разобщенность и наличие множества совещательных органов без единого центра, параллельно дублирующих задачи воспитания.

Программа не предусматривает создания дополнительных учреждений или должностей. Она меняет порядок взаимодействия уже действующих организаций: образовательных, культурных и спортивных учреждений, предприятий и муниципалитетов. Введение новых форм отчетности не планируется, сбор данных будет осуществляться через существующие системы: ФГИС «Моя школа», «Добро.РФ», «Работа России» и ведомственную статистику.

В ходе заседания также состоялось награждение победителя конкурса «Молодежная столица Новосибирской области-2027». По результатам экспертных оценок и финального народного голосования почетное звание присвоено Новосибирскому району. Губернатор Андрей Травников вручил памятный диплом главе района Юрию Саблину.