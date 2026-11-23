В ведомстве уточнили, что подобные спасательные мероприятия проводились и в период с 2022 по 2026 год. При этом изъятие из естественной среды применяют только в отношении медвежат младше одного года.

Также в министерстве подчеркнули, что отстрел бурых медведей допускается лишь в исключительных ситуациях, поскольку эти животные относятся к крупным и потенциально опасным хищникам.

В качестве правового основания для регулирования численности медведей специалисты указали федеральный закон об охоте. Он предусматривает два способа: отлов или отстрел животных.