В Новосибирской области продолжают спасать медвежат, оставшихся без возможности выжить в естественной среде. В 2026 году специалисты изъяли из природы одного бурого медведя в возрасте до года. После реабилитации животное вернули в дикую природу — его выпустили на особо охраняемой территории региона. Об этом сообщили в областном министерстве природных ресурсов в ответ на запрос Om1 Новосибирск.
В ведомстве уточнили, что подобные спасательные мероприятия проводились и в период с 2022 по 2026 год. При этом изъятие из естественной среды применяют только в отношении медвежат младше одного года.
Также в министерстве подчеркнули, что отстрел бурых медведей допускается лишь в исключительных ситуациях, поскольку эти животные относятся к крупным и потенциально опасным хищникам.
В качестве правового основания для регулирования численности медведей специалисты указали федеральный закон об охоте. Он предусматривает два способа: отлов или отстрел животных.