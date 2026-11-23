Для охоты на общедоступных территориях предусмотрена оплата государственной пошлины — 650 рублей. Кроме того, охотнику необходимо внести отдельный сбор за добычу выбранного животного. Так, получение разрешения на косулю обойдётся ещё в 450 рублей.

Узнать, где проходят границы охотничьих угодий, можно с помощью специальной схемы на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

В общей сложности в регионе зарегистрировано 84 вида охотничьих ресурсов. Среди них лоси, косули, зайцы, лисицы, барсуки, а также различные виды водоплавающих и боровых птиц.

Однако не все территории доступны для охотников. Добыча животных запрещена в границах 80 особо охраняемых природных территорий. В этот список входят 24 заказника, 54 памятника природы и два природных парка.

В ведомстве также обратили внимание на необходимость соблюдения правил безопасности. Охотничье оружие при транспортировке должно быть разряжено, находиться в чехле и перевозиться отдельно от боеприпасов. Производить выстрел можно только в том случае, если цель хорошо видна и точно опознана.

Охотникам советуют надевать одежду ярких цветов, полностью отказаться от алкоголя и заранее скачивать карты местности для использования без подключения к интернету.

При возникновении опасной ситуации следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.