С начала 2026 года жительницы Новосибирской области получили более 50 тысяч медицинских услуг по родовым сертификатам. На их оплату региональное Отделение Социального Фонда России по региону направило свыше 167 млн рублей.

Сертификат покрывает медицинское сопровождение беременности и родов, а также осмотры ребёнка в первый год жизни.

Документ оформляют автоматически при обращении в медучреждение, а информация о нём доступна на «Госуслугах». Его номинал — 12 тысяч рублей: средства нельзя получить наличными, Соцфонд перечисляет оплату напрямую клиникам.