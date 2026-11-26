26 ноября в Правительстве Новосибирской области состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам комплексной поддержки и адаптации ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей в муниципальных образованиях региона. Мероприятие прошло под председательством заместителя Губернатора Константина Хальзова.

Константин Хальзов отметил, что региональное правительство ведет непрерывную работу по актуализации мер поддержки, делая основной акцент на содействии занятости. По его словам, трудоустройство является фундаментом успешной адаптации и возвращения ветеранов к мирной жизни. Замгубернатора подчеркнул необходимость внедрения единого алгоритма трудоустройства демобилизованных, который должен включать профориентацию еще на этапе реабилитации, а также обеспечивать доступ к программам обучения и повышения квалификации для получения востребованных специальностей.

По итогам 2026 года в Новосибирской области трудоустроено порядка 2600 ветеранов СВО, включая как работающих по найму, так и оформивших самозанятость. В ходе заседания были приведены данные по отдельным территориям: в Коченевском районе работу нашли 56 ветеранов (из них 10 стали самозанятыми), в Краснозерском районе трудоустроены 28 человек.

Отдельное внимание было уделено инфраструктурным и реабилитационным проектам на местах. В Краснозерском районе продолжается адаптация жилых помещений для ветеранов с инвалидностью, а также оказание им медицинских и социальных услуг. В сентябре 2026 года там был введен в эксплуатацию спортивный комплекс «Центр физической культуры и массового спорта «Восточный». Одним из приоритетных направлений его работы заявлена физическая и социальная реабилитация участников СВО, получивших инвалидность вследствие военной травмы.

Кроме того, в регионе активно развивается проект «Кибатлетика». В настоящее время ведется подбор помещений на базе действующих реабилитационных и спортивных центров для размещения специализированного оборудования, а также формируется техническое задание для реализации данного направления.

Комиссия также рассмотрела вопросы организации социокультурных мероприятий и обеспечения занятости нетрудоспособных демобилизованных граждан.

Напомним, что в Новосибирской области во исполнение Указа Президента России функционирует филиал фонда «Защитники Отечества». В регионе действует Губернаторский проект по комплексной реабилитации участников СВО. Подать заявление на получение реабилитационного сертификата можно через сайт МФЦ, а подробная информация о мерах поддержки размещена на официальном портале министерства труда и социального развития Новосибирской области.