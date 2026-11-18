В Новосибирской области по итогам 2026 года восстановили почти 3,9 тысячи гектаров леса. Фактический объём работ оказался выше установленного плана на 50,4 гектара. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Всего лесовосстановительные мероприятия провели на площади 3896,8 гектара при запланированных 3846,4 гектара. Таким образом, годовой показатель достиг 101,3%.

Наиболее заметных результатов удалось добиться при искусственном восстановлении лесов. Новые деревья высадили на 929,6 гектара, что составляет 105,4% от плана.

Естественное восстановление охватило ещё 2967 гектаров при заданном показателе 2964,2 гектара.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». При определении объёмов посадок учитывают природные и климатические условия региона.