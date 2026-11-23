Новосибирская область впервые примет зимний этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Масштабные соревнования пройдут 12 и 13 декабря 2026 года на площадках Новосибирска и Маслянино. Ожидается, что событие объединит свыше тысячи участников и болельщиков более чем из 40 регионов страны.

Спортивная программа включает два традиционных зимних вида: лыжные гонки и хоккей 3×3. Лыжники выявят сильнейших в эстафетах и личных гонках свободным стилем. Женщины преодолеют дистанцию 3 км, мужчины — 5 км. Соревнования пройдут на лыжероллерной трассе в Маслянино и в Спортивной школе олимпийского резерва по биатлону имени В.Ф. Маматова в Новосибирске.

Кроме профессиональных стартов, 12 декабря в Маслянино состоится открытый массовый лыжный забег на 5 км. Присоединиться к нему сможет любой желающий. Для зрителей и болельщиков на месте оборудуют фотозоны, шатры для обогрева, а также подготовят концертную программу и ярмарку.

Хоккейные команды разыграют медали в формате 3×3. Отборочные матчи пройдут сразу на трех ледовых площадках: ЛДС «Звёздный», ЛДС «Сибирь» и ледовая арена «Фламинго». Решающие игры 13 декабря примет многофункциональная ледовая арена «Сибирь-Арена».

Центром культурной и торжественной программы станет парк «Арена». Здесь пройдут парад команд, церемонии открытия и закрытия, а также награждение победителей. Вход на все мероприятия парка будет свободным.

Всероссийский марафон «Земля спорта» организован Минсельхозом России в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни среди жителей малых городов и сельских территорий. Мероприятия в Новосибирской области проводятся при поддержке Правительства региона.

Летний сезон 2026 года охватил всю страну от Калининграда до Сахалина, а сентябрьский финал в Кисловодске и Ессентуках собрал более 1800 участников из 73 регионов и привлек свыше 25 тысяч зрителей.

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