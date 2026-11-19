Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области окончательно одобрили закон, запрещающий склонять женщин к искусственному прерыванию беременности. Документ прошел второе чтение на заседании регионального парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с основным законом парламентарии приняли изменения в областное законодательство об административных правонарушениях. Поправки устанавливают денежные взыскания за попытки повлиять на решение женщины об аборте.

Размер штрафов будет зависеть от статуса нарушителя. Для физических лиц предусмотрено взыскание от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 40 тысяч рублей. Организациям за нарушение запрета может грозить штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

Под запрещенными действиями подразумеваются уговоры, убеждение, обман, угрозы, шантаж и материальное стимулирование. Основанием для привлечения к ответственности также может стать давление на женщину с использованием ее служебной зависимости.

При этом новые правила не запрещают врачам сообщать пациенткам о медицинских показаниях к прерыванию беременности. Информирование о возможных рисках и состоянии здоровья женщины под действие ограничений не подпадает.

Как отмечается в пояснительных материалах, законопроект разработан для защиты семьи, материнства, отцовства и детства, а также для предотвращения потенциального ущерба здоровью женщин.

Среди тех, кто ранее выступил с инициативой введения подобных ограничений, были губернатор Новосибирской области Андрей Травников, представитель Русской православной церкви и сенатор Александр Карелин. Подобные законодательные меры уже действуют в ряде российских регионов.