Жительницу Бердска осудили за передачу денег медицинскому работнику за оформление фиктивных больничных. Женщина просила фельдшера выдавать листки нетрудоспособности не только ей, но и ее супругу и знакомым, чтобы они могли не появляться на работе. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Как установил суд, незаконная схема действовала с сентября 2025 года по апрель 2026-го. За оформление документов без медицинских оснований женщина передала фельдшеру в общей сложности 84,6 тысячи рублей.

Бердский городской суд признал Елену Лебедеву виновной и назначил ей 2 года 6 месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок составил два года. Кроме того, осужденная должна выплатить штраф в размере полученной взятки — 84,6 тысячи рублей.

Приговор уже вступил в законную силу.