События произошли 26 августа 2026 года. В тот день судебные приставы прибыли по месту жительства женщины для проведения описи имущества. Однако визит сотрудников закончился конфликтом. Вместо выполнения законных требований один из участников исполнительного производства столкнулся с агрессией со стороны хозяйки дома.

По материалам дела, женщина схватила начальника отдела за футболку, после чего ударила его ногой дважды в живот и ещё два раза рукой по голове.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая признала свою вину лишь частично. Тем не менее представленных доказательств оказалось достаточно, чтобы суд установил её причастность к произошедшему и вынес обвинительный приговор.