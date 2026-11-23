В Краснозёрском районе Новосибирской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, напавшей на представителя власти. По итогам разбирательства женщину признали виновной и назначили ей денежное взыскание в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов.
События произошли 26 августа 2026 года. В тот день судебные приставы прибыли по месту жительства женщины для проведения описи имущества. Однако визит сотрудников закончился конфликтом. Вместо выполнения законных требований один из участников исполнительного производства столкнулся с агрессией со стороны хозяйки дома.
По материалам дела, женщина схватила начальника отдела за футболку, после чего ударила его ногой дважды в живот и ещё два раза рукой по голове.
В ходе судебного разбирательства обвиняемая признала свою вину лишь частично. Тем не менее представленных доказательств оказалось достаточно, чтобы суд установил её причастность к произошедшему и вынес обвинительный приговор.