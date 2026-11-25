В Новосибирской области по итогам 2026 года планируют ввести в эксплуатацию 30 новых объектов социальной инфраструктуры и 10 жилых домов. Об этом 25 ноября на пресс-конференции сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

Плановый показатель по вводу жилья в текущем году составляет чуть более 2 млн кв. м, из которых на сегодняшний день введено в эксплуатацию практически 1,5 млн кв. м. Глава ведомства отметил, что конец календарного года традиционно является временем самой напряженной работы, однако отрасль уверенно завершит все жилищные проекты.

Десять жилых домов возводятся исключительно за счет средств областного бюджета. Квартиры в них получат дети-сироты, а также работники бюджетной сферы: педагоги, медики, сотрудники учреждений культуры и социального обслуживания. Министр подчеркнул, что данная программа служит стимулом для развития жилищного строительства на сельских территориях и создает возможности для привлечения специалистов в отдаленные районы области.

Среди знаковых объектов, уже принятых в эксплуатацию в 2026 году, Дмитрий Богомолов выделил музыкальную школу в новосибирском Академгородке — крупнейшее учреждение культуры, построенное в регионе за последние годы. Также в числе сданных объектов — пожарное депо в Кольцово, предназначенное для обслуживания поселка и научного центра СКИФ, и хирургический корпус в Колывани. Последний вместе с поликлиникой, построенной в 2024 году, позволил создать здесь полноценный медицинский кластер.

Дмитрий Богомолов напомнил, что по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова застройщики активно подключаются к созданию социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов КРТ. На перспективу до 2037 года привлечено более 29 млрд рублей внебюджетных средств. Эти инвестиции будут направлены на строительство 14 школ почти на 9 тыс. мест и 24 детских садов более чем на 4,2 тыс. мест.