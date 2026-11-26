В Новосибирской области продолжается работа по восстановлению поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), пострадавших от особо опасных заболеваний. Процесс осуществляется за счет сочетания мер государственной поддержки и внебюджетных средств.

Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за изъятия животных, предоставляется региональная ежемесячная социальная помощь из резервного фонда Правительства Новосибирской области. Данная мера действует исключительно на территории региона. Выплата назначается собственнику и членам его семьи, проживавшим по адресу изъятия, сроком на девять месяцев в размере среднедушевого прожиточного минимума. Например, для семьи из четырех человек совокупная выплата за этот период составляет 668 160 рублей. По состоянию на 25 ноября 2026 года получателями стали 274 семьи. С марта по ноябрь текущего года на эти цели направлено 142,3 млн рублей.

Управление ветеринарии Новосибирской области полностью исполнило обязательства по компенсационным выплатам за изъятый скот. Средства в объеме 103,71 млн рублей были перечислены 282 заявителям.

Ключевым инструментом поддержки выступает компенсация 50% стоимости вновь приобретенных животных из областного бюджета. Мера распространяется на покупку коров, быков, телок, нетелей, свиней, овец и коз у сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. На текущий момент 16 владельцам ЛПХ возмещено более 3 млн рублей за приобретение 40 голов крупного рогатого скота и 36 голов овец. Прием заявлений от граждан продолжается.

Дополнительную помощь оказывает Всероссийская ассоциация «Народный фермер». С августа 2026 года организация предоставила благотворительную помощь 196 хозяйствам на сумму свыше 54 млн рублей. В эти ЛПХ поставлено 168 коров и нетелей, 163 головы молодняка крупного рогатого скота, 302 головы овец и коз, а также три свиньи. В результате предпринятых мер поголовье сельскохозяйственных животных полностью восстановлено в 95 личных подсобных хозяйствах региона.