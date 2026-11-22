В школе № 29 Новосибирска прошла встреча с родителями. Им рассказали, как уберечь подростков от вербовщиков в интернете и вовремя заметить риск вовлечения ребёнка в противоправные дела.

Помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Екатерина Щенева объяснила, как вербовщики манипулируют подростками в соцсетях. Родителям показали проект СК «Выход 31» и рассказали о статье 31 УК РФ: если человек добровольно отказался от преступления, его могут освободить от ответственности.

«Такие встречи очень важны. Наша задача — помочь родителям вовремя заметить опасность и уберечь ребёнка от роковой ошибки», — сказала Щенева.