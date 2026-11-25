В течение первых девяти месяцев 2026 года специалисты Роспотребнадзора Югры проверили 285 образцов продуктов животного происхождения.

Как сообщает ugra-news.ru, следы лекарственных средств выявили в девяти пробах, что составило чуть более трех процентов от общего объема. При этом предельно допустимые концентрации не были превышены, поэтому формально товары безопасны.

Масштабное тестирование приурочили к Всемирной неделе осведомленности об устойчивости к антимикробным препаратам, которая стартовала 18 ноября. Лидером по числу проверок стало молоко — исследовали 157 проб. На птицу с яйцами пришлось 61 образец, а на мясо — 57. Эксперты поясняют, что антибиотики попадают в еду либо из-за раннего забоя леченых животных, либо через кормовые добавки.

Хотя разового отравления такие дозы не вызовут, регулярное микропотребление снижает эффективность лекарств в будущем, формируя у бактерий опасную устойчивость.