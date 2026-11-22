В МВД напомнили, за что водителей могут лишить прав. Эти основания прописаны в статье 3.8 КоАП РФ, решение принимает суд, а срок лишения — от месяца до трёх лет.

Лишить прав могут за грубые и повторные нарушения ПДД, а также за уклонение от наказания или нарушение временного запрета на управление машиной.

За некоторые нарушения прав лишают на срок до двух лет: это пьянка за рулём, передача руля нетрезвому человеку и незаконное использование спецсигналов.

Кроме того, наказание грозит за отказ от медосвидетельствования, ДТП с вредом здоровью средней тяжести и употребление алкоголя или наркотиков после аварии до проверки.