Для поддержания иммунитета не обязательно пить витамин С в высоких дозах, так как излишки просто выводятся из организма и могут спровоцировать расстройство пищеварения. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт «СМ-Клиника» Ксения Ночевная.

По ее словам, аскорбиновая кислота важна для синтеза коллагена, заживления тканей и защиты клеток, но лучше получать ее из повседневной еды. В рационе стоит делать акцент на сладком перце, киви, черной смородине, шиповнике и капусте. При этом овощи и фрукты лучше есть свежими или слегка приготовленными, поскольку витамин разрушается при долгой варке и контакте с водой.

Специальные дорогие формы добавки, такие как липосомальные, не имеют доказанных преимуществ перед обычной аскорбинкой для здоровых людей. Если врач все же назначил препарат, пить его можно в любое время, но при чувствительном желудке исключительно после еды, чтобы избежать изжоги. Также витамин С отлично помогает усваиваться растительному железу из гречки и бобовых.