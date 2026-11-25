С возрастом финансовое поведение россиян меняется предсказуемо, но неравномерно: растет доля трат на здоровье и повседневные покупки, а доля людей с накоплениями растет почти в 10 раз – с 5% среди несовершеннолетних до 48% у клиентов старше 70 лет. Такие данные приводит ВТБ. При этом пик кредитной активности приходится на возраст 31–50 лет.

Как меняется объем трат

Супермаркеты остаются главной статьей расходов во всех возрастах, однако их доля меняется волнообразно: 41% у клиентов 6–18 лет, 34% у 19–30 лет и 45% у людей старше 70 лет. Наиболее заметные изменения видны в расходах на здоровье: с 3% в группе 6–18 лет до 14% у клиентов старше 70 лет.

Доля трат на товары для дома растет с 3% до 5–7% во взрослом возрасте. Одновременно с 6,4% до 0,2% сокращается доля трат на театры и кино, а на спортивные товары снижается с 0,4% до 0,2%.

Привычка откладывать формируется постепенно

Доля клиентов, имеющих хотя бы один вклад или накопительный счет от 1 тыс. рублей, последовательно растет с возрастом: 5% в группе 6–18 лет, 12% у 19–30-летних, 17% у 31-40-летних и 23% у 41–50-летних. К 51–60 годам накопления есть уже у 31% клиентов, а в группе 61–70 лет – у 40%.

Наиболее заметный рост – у клиентов старше 50 лет: с 31% до 40% у клиентов 61–70 лет и до 48% у клиентов старше 70 лет. При этом меняется и структура сбережений: среди клиентов старше 70 лет вклады есть у 35%, тогда как накопительные счета – у 29%.

Самая большая сумма среднего пополнения накопительного счета – у клиентов 41–50 лет – 19,9 тыс. рублей. У 31–40 лет и 51–60 лет – примерно 18 тыс. рублей, до 18 лет – 9,5 тыс. рублей, а у старше 70 лет – 11 тыс. рублей.

Максимальная кредитная активность – 31–50-летних

У людей 31–40 лет кредит наличными есть у 14%, ипотека – у 11%, кредитные карты – у 11,1%, автокредит – у 2,5%. В группе 41–50 лет доля кредитов наличными сохраняется на уровне 14%, а кредитные карты становятся наиболее распространенным продуктом – 12,3%.

Ипотека наиболее характерна для 31–40-летних: 11% против 8% у 41–50-летних и 3% у 51–60-летних. После 60 лет кредитная нагрузка снижается: у 61–70-летних кредит наличными есть у 8%, а у людей старше 70 лет – у 4%. Доля автокредитов у клиентов старше 70 лет сокращается до 0,1%, кредитных карт – до 1,1%. Пик кредитной активности приходится на период формирования семьи, покупки жилья и крупных расходов.