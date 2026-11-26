Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики региона. Ключевыми темами встречи стали контроль роста цен, ситуация на рынке труда и погашение задолженностей по заработной плате. С профильными докладами выступила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Андрей Травников подвел итоги преодоления топливного кризиса, наблюдавшегося в июле-сентябре. Глава региона отметил, что, несмотря на сложности с поставками отдельных марок ГСМ и ажиотажный спрос со стороны потребителей, системы жизнеобеспечения и продовольственного снабжения работали стабильно. Объемы реализации бензина в указанный период превысили среднемесячные показатели аналогичного периода 2025 года, что позволило органам власти и бизнесу получить ценный опыт антикризисного управления.

Минпромторг Новосибирской области ежедневно осуществляет мониторинг цен и топливообеспечения на 471 автозаправочной станции. Агропромышленный комплекс региона полностью обеспечен необходимыми объемами ГСМ. Еженедельный анализ цен на 68 видов продовольствия в более чем 300 торговых объектах, а также официальные данные Росстата подтверждают стабильность потребительского рынка. Динамика средних цен соответствует общероссийским трендам, ассортимент товаров сохранен в полном объеме.

Министр труда и социального развития Елена Бахарева доложила о состоянии рынка труда. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,5% от рабочей силы, или 7145 человек. На рынке наблюдается структурная поляризация: при избытке офисных сотрудников и работников сферы услуг сохраняется острый дефицит рабочих и технических специальностей. Наибольшая нехватка кадров фиксируется среди неквалифицированных работников (подсобные рабочие, уборщики, дворники), а также среди квалифицированных специалистов (строители, отделочники, сварщики, станочники, швеи, аграрии).

Для балансировки рынка труда в регионе реализуются меры государственной поддержки. Система краткосрочного переобучения работает по заявкам работодателей из сфер промышленности, ИТ, науки, здравоохранения и образования. В 2026 году новые компетенции получили 4,5 тысячи человек. Более трех тысяч из них успешно трудоустроились или сохранили текущие рабочие места, еще около 700 человек завершат образовательный процесс до конца текущего года.