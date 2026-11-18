Жителей Новосибирска предупредили об активизации интернет-мошенников накануне праздничных распродаж. Специалисты «Билайна» и магазина приложений RuStore призвали покупателей осторожнее относиться к заманчивым предложениям с большими скидками и обещаниями бесплатно получить игровую валюту. Подобные акции могут использоваться злоумышленниками для хищения денег и доступа к личным аккаунтам.

Для обмана пользователей преступники размещают рекламные объявления и рассылают сообщения со ссылками на поддельные сайты. Такие страницы копируют оформление известных магазинов и сервисов, поэтому их бывает сложно отличить от настоящих. Если ввести там пароль или данные банковской карты, информация окажется у мошенников.

Отдельный риск связан с предложениями скачать приложение по ссылке из сообщения или рекламы. Вместо привычной программы пользователю могут предложить установить вредоносный APK-файл. Эксперты рекомендуют загружать приложения только из официальных магазинов.

Перед покупкой специалисты советуют проверять адрес сайта в браузере. Подозрение должны вызывать необычные символы и лишние элементы в названии домена. Спешка при оформлении заказа ради большой скидки может обернуться потерей денег или взломом личных аккаунтов.