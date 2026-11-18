Прокуратура Болотнинского района добилась через суд выплаты компенсаций жителям, которым поставляли питьевую воду ненадлежащего качества.

В ходе проверки выяснилось, что МКП «УК ЖКХ Болотнинского района» обеспечивало жителей Егоровского сельсовета водой, не соответствующей санитарным нормам СанПиН.

После выявления нарушений районный прокурор обратился в суд с исками в интересах социально незащищённых граждан. Надзорное ведомство потребовало взыскать с ресурсоснабжающей организации компенсацию морального вреда.

Болотнинский районный суд поддержал требования прокуратуры. В результате каждому из заявителей присудили по 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.