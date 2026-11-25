В 2026 году клиенты банка оформили через отделения Почты России 3,3 млн банковских продуктов — около 10% от всех услуг, оформленных в физической сети.

Такие данные приводит ВТБ, который работает с Почтой России по модели агентского обслуживания. Среди клиентов, воспользовавшихся этим каналом, 72% — жители городов, а 28% — жители сёл и небольших населённых пунктов. Самый востребованный продукт — дебетовые карты, их доля составляет 34% от всех оформленных продуктов; на вклады приходится 12%, на накопительные счета — 5%.

Средний возраст клиентов, обращающихся за банковскими услугами на Почте, составляет 57–62 года. Женщины пользуются этим каналом чаще мужчин: на них приходится 60–65% обращений, на мужчин — 35–40%.

«Вопрос доступности финансовых услуг особенно важен для жителей небольших и удаленных населенных пунктов, где банковская инфраструктура развита не так широко. В таких условиях почтовая инфраструктура остается одной из ключевых локаций для решения повседневных задач.», – прокомментировал заместитель руководителя департамента розничных продаж ВТБ Илья Ермаков.

По его словам, 53% точек банка на Почте расположены в сельской местности, а благодаря развитию этого канала финансовые услуги появились почти в 720 населённых пунктах, где ранее их нельзя было получить рядом с домом. Для 10% россиян Почта остаётся единственным каналом получения банковских услуг, добавил он.

Инфраструктура такого формата сотрудничества включает почти 23 тыс. почтовых отделений, где услуги доступны через агентов Почты, и более 2 тыс. точек с собственными сотрудниками банка. В совокупности они охватывают 125 млн россиян в 14 тыс. населённых пунктов.

В 2026 году клиенты ВТБ оформили 3,3 млн продуктов банка на Почте России. Это около 10% от всех оформленных услуг в физической сети банка.