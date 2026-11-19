В Брянской области расследуют уголовное дело о краже, к которой, по версии полиции, причастна 25-летняя жительница Новосибирска. Потерпевшим стал 49-летний житель города Фокино.

Мужчина обратился в правоохранительные органы после того, как обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком и нескольких колец. Кроме того, с его банковской карты исчезли 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В ходе проверки полицейские вышли на предполагаемую подозреваемую. Как выяснилось, девушка гостила у мужчины. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.

На допросе новосибирчанка признала свою причастность к краже. По её словам, похищенные украшения она отнесла в ломбард.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На время расследования подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.