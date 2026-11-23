В Краснозёрском районе Новосибирской области вынесен приговор Кристине Анимеловой, применившей насилие к судебному приставу. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 26 августа 2026 года во время описи имущества: женщина, пытаясь воспрепятствовать законным действиям сотрудников ФССП, схватила начальника отдела за форму и нанесла ему удары ногой в живот и рукой в голову.

Подсудимая частично признала вину, утверждая, что лишь оторвала карман, однако суд счел доказательства достаточными. Анимелова признана виновной и оштрафована на 5 тысяч рублей.