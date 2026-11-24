Новосибирская «Сибирь» уступила череповецкой «Северстали» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:4. Встреча прошла 23 ноября на «Сибирь-Арене».

Гости забросили две шайбы в начале первого периода, но «Сибирь» сравняла счёт благодаря голам Артёма Неколенко в большинстве и Александра Першакова.

Во втором периоде команды не отличились, а в заключительной двадцатиминутке «Северсталь» дважды поразила ворота хозяев. Новосибирцы не смогли продлить победную серию, тогда как череповчане выиграли шестой матч подряд. «Сибирь» с 26 очками занимает десятое место в Восточной конференции.