Жительница Новосибирска Оксана Усова, мама десятерых детей, появилась в специальном выпуске программы Андрея Малахова, посвящённом Дню матери. Передача с её участием вышла на федеральном телевидении 27 ноября.

Одной из главных тем разговора стало получение почётного звания «Мать-героиня». Сейчас семья Усовой проходит необходимые проверки. Ранее оформление награды осложняли два обстоятельства: развод с мужем и судимость, полученная женщиной ещё в 17 лет.

Во время эфира Оксана поделилась и приятными новостями. Она рассказала, что теперь у неё появился новый семейный статус — бабушка. Её внуку Тимофею уже исполнился год. Кроме того, старшая дочь многодетной мамы ожидает второго ребёнка.

Отдельное внимание в студии уделили изменениям во внешности сибирячки. По словам Усовой, ей удалось похудеть на 54 килограмма. История женщины вызвала отклик у присутствовавших в студии гостей и экспертов, которые выразили ей поддержку.